Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Происходящее в Афганистане стало предметом телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Афганистан (сс) DVIDSHUB

Говоря об Афганистане, они коснулись вопроса коллективной натовской поддержки афганского народа. Другой темой беседы стала новая стратегическая концепция НАТО, утверждение которой запланировано на 2022 год, и её дальнейшее развитие.

Ранее военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев, проанализировав политику НАТО и США по Афганистану и сопоставив её с международными правовыми решениями, сделал вывод, что альянс фактически бросил афганский народ на произвол судьбы, отрёкшись от своих обязательств.

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