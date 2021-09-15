Вашингтон, 15 сентября 2021, 21:58 — REGNUM Происходящее в Афганистане стало предметом телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.
Говоря об Афганистане, они коснулись вопроса коллективной натовской поддержки афганского народа. Другой темой беседы стала новая стратегическая концепция НАТО, утверждение которой запланировано на 2022 год, и её дальнейшее развитие.
Ранее военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев, проанализировав политику НАТО и США по Афганистану и сопоставив её с международными правовыми решениями, сделал вывод, что альянс фактически бросил афганский народ на произвол судьбы, отрёкшись от своих обязательств.
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