Токио, 15 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Sony выпустит в продажу чёрную версию аудиогарнитуры Pulse 3D для консоли PlayStation 5. Компания опубликовала рекламный ролик 15 сентября на YouTube-канале PlayStation.

PlayStation 5 в чёрном корпусе

Устройство получит ту же расцветку, что и геймпад Midnight Black DualSense, который Sony начала продавать летом 2021 года. Компания уже начала принимать предзаказы на чёрный вариант Pulse 3D на сайте PlayStation Direct, старт продаж в США запланирован на 22 октября 2021 года, приобрести гарнитуру можно будет за $99,99.

Ранее Sony объявила о выходе новой «прошивки» PlayStation 5. Обновление добавило в ПО консоли поддержку накопителей M.2 SSD и функцию 3D-звука для аудиосистемы телевизоров.