Рим, , 21:52 — REGNUM

Режим ЧС в Италии продлен до 31 декабря 2021 года, соответствующее решение утвердил сенат страны в среду, 15 сентября.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Также приняла форму закона норма об обязательном предъявлении «антикоронавирусных паспортов» при посещении ряда общественных пространств (ранее это правило действовало по распоряжению правительства).

Оппозиция Италии ранее критиковала правительство за продления режима ЧС, по мнению оппонентов власти, этот режим нужен исключительно для удобства самой власти в принятии некоторых решений.

По данным на 15 сентября, в Италии умерли 130 100 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на 4830 (днем ранее — на 4021). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 618 040 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 187 487 человек (на 3853 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 40 372 824 человека, что составляет 67,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).