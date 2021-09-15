Москва, 15 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Не стоит надеяться на прагматизм руководства Латвии и на возможное улучшение отношений с Россией. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Ещё раз хочу подчеркнуть: руководство Латвии не заинтересовано в серьёзном расширении и использовании того потенциала, который имеет Латвия в силу своего географического расположения. Прогнозировать изменения в ситуации пока не приходится», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что «кредит доверия к нынешнему правительству невысокий, парадоксальным образом главной правительственной партией в правящей коалиции является сейчас та партия, которая получила наименьшее количество голосов на прошлых выборах в парламент — «Новое единство», — заявил Симиндей.

Напомним, что парламентские выборы в Сейм Латвии состоялись в октябре 2018 года. По результатам выборов наибольшее количество голосов получила партия «Согласие», всего необходимый для получения мест в парламенте барьер преодолели семь партий.