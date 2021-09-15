Салехард, 15 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. На Ямале начинается уборка урожая картофеля. С учётом личных подсобных хозяйств населения валовый сбор в ЯНАО может составить порядка 700 тонн, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Пресс-служба департамента АПК ЯНАО Сбор картофеля

Общая площадь посевных площадей, закреплённых за предприятиями в Салехарде, Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах, — около 43 гектаров. Ещё столько же — в личных подсобных хозяйствах ямальцев.

В 2020 году ямальские сельхозпредприятия получили 472 тонны картофеля. В этом году планы аграриев на урожай составляют 400 тонн.