Манчестер, Великобритания, 15 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. 15 сентября в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Soccer.ru Александр Зинченко

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Аке, Диаш, Канселу, Зинченко, Родри, Силва, де Брейне, Грилиш, Торрес, Марез.

Запасные: Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Карсон, Фернандиньо, Жезус, Фоден, Палмер, Сликер, Лавиа.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в двух турах Английской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 55 минут.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Орбан, Мукиэле, Клостерманн, Адамс, Нкунку, Лаймер, Форсберг, Ольмо, Силва.

Запасные: Симакан, Хайдара, Поульсен, Собослаи, Броббей, Курума, Мартинес, Гвардиол, Хенрихс, Кампль.

Соперниками «Манчестер Сити» по группе, помимо «РБ Лейпцига», стали «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге».