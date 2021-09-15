Ватикан, 15 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Христианским браком могут сочетаться только мужчина и женщина, у Католической церкви нет не только желания, но и возможности это изменить, заявил в среду, 15 сентября, папа римский Франциск.

IAEA Imagebank Папа Франциск

Вопросы взаимоотношений людей с гомосексуальными пристрастиями могут регулироваться гражданскими законами, но к Церкви и браку это никакого отношения не имеет, отметил он.

При этом верующие люди не должны отталкивать тех, кто является носителями подобных ценностей, их (носителей) следует принимать и сопровождать на их пути, добавил Франциск.