Минск, 15 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В белорусской провинции Комитетом госбезопасности обнаружена и обезврежена целая семья, которая поставила политический терроризм на коммерческую основу. По уголовному делу с обвинениями в терроризме проходит «более 20 человек», сообщил 15 сентябрязаместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

User.Heureux_qui_comme_ulysse КГБ Белоруссии

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В интервью белорусскому государственному телеканалу «СТВ» он рассказал об изобличении семьи Войтеховичей из белорусского города Борисова (Минская область). По версии КГБ, именно члены этой семьи готовили и в ночь на 11 июля осуществили атаку с «коктейлями Молотова» на коттедж члена Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олега Гайдукевича.

В эфире гостелеканала были показаны материалы оперативных съёмок КГБ и признательные показания обвиняемых, которые, согласно официальной версии, следили за «белорусами в погонах». Гайдукевич ранее заявлял, что от атаки на его коттедж пострадал кот.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак в качестве потенциальных жертв ими рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путём поджога либо их похищения и пытки с целью видеозаписи так называемых «покаянных видео», — рассказал Бычек.

По его словам, кроме семьи Войтеховичей к криминальным схемам привлекались и иные лица». Которых использовали в качестве курьеров, наблюдателей, помогавших с передачей видеоаппаратуры и связи с неназванными «иностранными заказчиками». Представитель КГБ также сообщил, что в интересах ведомства Гайдукевича не посвящали в оперативном наблюдении за якобы покушавшимися на него «участниками экстремистского формирования».

«Войтеховичи не были идейными борцами. Их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных сумм из-за рубежа. То есть по своей сути они являлись наёмниками. Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 УК РБ — «акт терроризма», Задержаны более 20 человек — как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая как самих себя, так и своих сообщников», — сообщил представитель КГБ Белоруссии.

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