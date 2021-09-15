Ливерпуль, Великобритания, 15 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. 15 сентября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» примет «Милан». Матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Бригада арбитров (Польша): Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич | Томаш Музиал.

С тартовые составы команд:

«Ливерпуль» (расстановка 4−3-3): Алиссон Беккер — Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Джозеф Гомес — Фабиньо, Наби Кейта, Джордан Хендерсон — Дивок Ориги, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Милан» (расстановка 4−2-3−1): Майк Меньян — Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Симон Кьер, Тео Эрнандес — Франк Кессье, Исмаэль Беннассер — Рафаэль Леау, Алексис Салемакерс, Браим Диас — Анте Ребич.

Главный тренер: Стефано Пиоли.