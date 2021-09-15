Токио, 15 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Bandai Namco Studios выпустила патч 1.03 к игре Scarlet Nexus. Об этом 15 сентября разработчики сообщают на странице проекта в Steam.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Обновление вышло как для ПК-версии игры, так и для её консольного варианта. Оно добавило в Scarlet Nexus некоторые функции игрового процесса, в частности, возможность включения автоприцеливания, настройку положения камеры во время игры, её скорости, а также настойки размера текста и анимации.

Кроме того, разработчики исправили некоторые ошибки игры, но не уточнили какие именно. Они также выложили в сеть трейлер, в котором продемонстрировали нововведения.

Напомним, релиз Scarlet Nexus состоялся 25 июня 2021 года. Это ролевая экшн-игра от третьего лица, в которой геймерам предлагают управлять молодым человеком или девушкой, являющимися членами специальных отрядов, сражающихся с монстрами.