Москва, 15 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Деньги, которые Латвии выделяют структуры Евросоюза, позволяют функционировать государству и обеспечивать лояльность части населения. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Население Латвии весьма раздражено хаотичными действиями правительства, особенно на фоне коронавирусного кризиса, чередой нелепых решений и происшествий в сфере государственного управления, но это раздражение не выливается в мощное общественное движение», — заявил эксперт.

Латвия получает довольно большие деньги от европейских структурных фондов, и это позволяет «прикармливать ту часть общества — бюрократию, подрядчиков, которая нацелена на сохранение статус кво, и малыми усилиями удаётся сохранять стабильность в государстве», считает Симиндей.

Также этому способствует миграция и массовый отток населения в страны Запада, которые способствуют вымыванию наиболее активных в социальном и политическом плане граждан, отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии прошли акции протеста, вызванные проектом обсуждения закона о ковид-сертификатах, который предполагал возможность увольнять не вакцинированных сотрудников с 1 октября текущего года.