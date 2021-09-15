Брюссель, 15 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. 15 сентября в Брюгге (Бельгия) на стадионе «Ян Брейдел» футбольный клуб «Брюгге» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Брюгге»: Симон Миньоле, Стэнли Нсоки, Джек Хендри, Клинтон Мата, Эдуард Соболь, Эдер Альварес, Камал Сова, Ханс Ванакен, Матч Ритс, Ноа Ланг, Шарль де Кетеларе.

«Пари Сен-Жермен»: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Ашраф Хакими, Абду Диалло, Джорджиньо Вейналдум, Леандро Паредес, Андер Эррера, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

Новичок парижской команды Лионель Месси впервые попал в стартовый состав новой команды.

Бригада арбитров (Швейцария): Сандро Шерер | Стефан де Алмейда | Беким Зогай | Федаи Сан.

«ПСЖ» в группе A, помимо «Брюгге», предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпцигом».