Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске подросток признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Установлено, что 17-летний житель города Ноябрьска осенью 2020 года вступил в переписку по интернету с одним из организаторов сбыта наркотиков. Получив от поставщика наркотическое вещество двух видов в общей массе более 200 грамм, расфасовал его по отдельным пакетикам, чтобы в последующем реализовать их на территории городов Ямала. В момент оборудования тайников с наркотиками юноша был задержан сотрудниками ОМВД России по Ноябрьску.

В ходе личного досмотра при подростке обнаружены и изъяты свёртки с наркотиками и деньги в общей сумме около 220 тысяч рублей. Другая часть наркотических средств изъята сотрудниками правоохранительных органов в арендованном юношей гараже.

Суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере»), назначив наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и штрафом в размере 40 тысяч рублей.