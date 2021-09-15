Москва, 15 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Последний кризис не был фатальным для экономики Латвии, т.к. транзит грузов через её территорию сокращается в течение ряда лет. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

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«Роль транзита ещё до последнего кризиса снизилась до такой степени, что он уже не является системообразующим фактором для экономики Латвии», — заявил эксперт.

Безусловно, сокращение транзита привело к «болезненным и довольно массовым сокращениям» рабочих мест, например, сотрудников Латвийской железной дороги, отметил Симиндей. Теряют работу и люди, работающие в портовой инфраструктуре, но при этом большая часть активных, недовольных и амбициозных перебирается «в страны ЕС, Германию, Великобританию, в Швецию, Ирландию, в США и искали применение себе там», сообщил политолог.

Открытые границы и массовый отток работников привёл к тому, что давление безработицы на социальную среду в Латвии не достигло критического уровня, пояснил Симиндей.