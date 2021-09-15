Париж, 15 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Во французском департаменте Эро на юге страны пять человек погибли из-за сильных ливней и штормовых волн, сообщает 15 сентября телеканал BFM со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу.

(сс)GDJ Шторм

По данным спасателей, гибель людей произошла из-за резкого повышения уровня моря.

Отмечено, что уже второй день в департаментах Эро и Гар не прекращаются ливневые дожди и сильный ветер.

Перекрыто движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В восьми департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень тревоги из-за опасности наводнений.