Пять человек погибли во Франции из-за ливней и шторма на море
Париж, 15 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Во французском департаменте Эро на юге страны пять человек погибли из-за сильных ливней и штормовых волн, сообщает 15 сентября телеканал BFM со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу.
(сс)GDJ
Шторм
По данным спасателей, гибель людей произошла из-за резкого повышения уровня моря.
Отмечено, что уже второй день в департаментах Эро и Гар не прекращаются ливневые дожди и сильный ветер.
Перекрыто движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В восьми департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень тревоги из-за опасности наводнений.