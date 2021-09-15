Рим, , 21:32 — REGNUM Ситуация в Афганистане в скором времени может вернуться к положению дел 20-летней давности, заявил в среду, 15 сентября, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Democracy International

Он отметил, что за время пребывания в Афганистане военнослужащих НАТО в стране успело вырасти целое поколение, которое «никогда не видело талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в правительстве».

Никакое государство не может в одиночку справиться с проблемами, которые сейчас встают перед Афганистаном, Италия, со своей стороны, намерены помогать в решении гуманитарных вопросов и в борьбе с терроризмом, добавил министр.