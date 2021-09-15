Москва, , 21:27 — REGNUM Латвия сама способствует сокращению транзита через свою территорию, обозначив деятельность транзитных фирм как «нежелательную». Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Конец транзита? Pixabay.com

«В последние годы антироссийская риторика в Латвии только усугубилась. Все фирмы, которые работали на обеспечение транзита, оказались не только вне зоны государственной поддержки, но и полуофициально их деятельность была обозначена как нежелательная, или во всяком случае находящаяся в зоне риска. Продолжение экономического сотрудничества с Россией подавалось теперь как подверженное большому количеству рисков. Такая деятельность могла в любой момент подпасть под санкции или какие-либо иные рестрикции» — заявил эксперт.

Это также способствовало снижению транзита, поясняет эксперт.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство латвийской железной дороги было вынуждено уволить 1200 сотрудников в 2020 году, и еще 700 человек в текущем году.