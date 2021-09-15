Бишкек, 15 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. С начала 2021 года рост инфляции в потребительском секторе экономики Киргизии достиг 6,2%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Рост цен

Это самый высокий уровень инфляции среди стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, в Армении рост цен и тарифов за восемь месяцев нынешнего года составил лишь 3,7%, в России — 4,7%, в Казахстане — 5,8% и в Белоруссии — 6,1%.

В нацстаткоме отмечают, что столь высокий уровень инфляции в Киргизии стал следствием резкого роста цен на продовольственные товары.

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