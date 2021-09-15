Челябинск, 15 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Созданный челябинским краеведом Юрием Латышевым сайт «Памятники истории и культуры Челябинской области» содержит исчерпывающую информацию о 1280 объектах историко-культурного наследия Южного Урала. Презентация состоялась в областном центре накануне, 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Краевед Юрий Латышев

Возглавляющий челябинскую инициативную группу «Архистраж»Юрий Латышев трудился над сайтом семь лет. Историки, краеведы, общественники помогали собирать информацию, путешествуя по целому ряду населённых пунктов Южного Урала. Теперь в одном месте собраны фотографии объектов с описанием и географическим расположением на интерактивной карте.

Латышев намерен, помимо продолжения работы по наполнению сайта, проехать по городам Челябинской области — Миассу, Златоусту, Магнитогорску, Троицу, Верхнему Уфалею, Каслям, Кыштыму и Катав-Ивановску, чтобы там провести презентации, рассказать жителям о своём детище.

Краевед пояснил, что сайт нужен, чтобы люди могли получить достоверную и актуальную информацию об объектах культурного наследия Челябинской области — зданиях, сооружениях, памятниках и достопримечательностях — как существующих, так и утраченных.

Побывавший на презентации общественник, один из авторов историко-краеведческого сообщества «История Урала в фотографиях, статьях, документах»Дмитрий Пермяков рассказал, что считает Латышева живым воплощением поговорки «И один в поле воин».

Дмитрий Пермяков «За те восемь лет, что мы знакомы, я не перестаю удивляться его энергии и упорству, которому позавидуют молодые люди, а ведь ему сегодня (15 сентября) исполнилось 73 года. Этот человек не словом, а делом доказал, что не обязательно заседать в высоких кабинетах, чтобы менять окружающую нас действительность к лучшему, пусть и в меру своих возможностей. Вести просветительскую деятельность, сохранять существующее историко-культурное наследие и восстанавливать утраченное. Его смело можно назвать примером для любого общественника».

Челябинец пояснил, что сайт Латышева — очень нужная и интересная вещь:

«Два года назад я реализовал маленький проект — интерактивную карту памятников борцам с чешскими интервентами (более известными у нас, как « белочехи ») на территории России. Информации о них в интернете преступно мало, точных координат и описания в некоторых регионах страны и вовсе найти не удалось. В общем белых пятен хватает, время от времени помогают знакомые специалисты и просто неравнодушные люди, но очевидно, что карта далеко не полная. После презентации сайта я немедленно проверил раздел, посвящённый памятникам Гражданской войны, и понял, что хотя бы по Южному Уралу вопрос будет более-менее закрыт. Информация исчерпывающая, координаты объектов точные, осталось только перенести их на свою карту и снабдить ссылками на сайт Юрия Владимировича».

Дмитрий добавил, что большинство людей, бывающих в крупных городах с богатой историей, «чувствуют некоторое благоговение от того, что идут теми же улицам, заходят в те же дома, где жили великие писатели, поэты, политические деятели». Он рассказал, что испытывал это чувство особенно сильно в Санкт-Петербурге.