Москва, , 21:23 — REGNUM Руководство России ещё на рубеже 1990-х-2000-х годов задумалось о снижении зависимости от портовой инфраструктуры стран Прибалтики. Об этом 15 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Транзит Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё на рубеже 1990−2000-х гг. руководство России задумалось о том, что зависимость от трубопроводной и портовой инфраструктуры Латвии может выйти боком во время полноценного конфликта» — заявил эксперт.

Отправной точкой послужила блокада Союзной Республики Югославия, пояснил политолог. «Руководство задумалось о необходимости создания портовой инфраструктуры на северо-западе нашей страны, прежде всего — в Ленинградской области», — сказал Симиндей.

Напомним, что агрессия военно-политического блока НАТО против Союзной Республики Югославия состоялась в 1999 году. Боевые действия продолжались 78 дней, массовым ударам подвергались военные и гражданские объекты. Военную операцию предваряли длительная экономическая блокада и санкции.