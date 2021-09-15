Москва, 15 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. 15 сентября Роспотребнадзор принял решение разрешить увеличить количество болельщиков, которые смогут посетить центральный матч восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Спартак» до 30%.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

Общая вместимость стадионе «ВЭБ Арена» составляет 30 тысяч человек. Соответственно, матч смогут посетить не более 9 тысяч болельщиков. При этом на стадион смогут попасть только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса.

ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА с десятью набранными очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с тем же количеством очков расположился строчкой ниже.