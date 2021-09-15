Вашингтон, 15 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Electronic Arts (EA) может отложить релиз многопользовательской игры Battlefield 2042. Об этом 15 сентября сообщает портал Wccftech.

Battlefield 1

О возможном переносе даты выхода игры сообщили сразу несколько известных инсайдеров. Первым информацию опубликовал автор портала Venture Beat Джефф Грабб, впоследствии подобные посты на своих страницах разместили Shpeshal Nick/Ed, Dealer и Том Хендерсон.

Хендерсон написал в публикациях, что Battlefield 2042, возможно, действительно выйдет позже, но при этом отметил, что задержка может быть не такой уж и большой, на что намекали другие фигуры.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1437948996287275008

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1438096679220170752

Напомним, ранее EA объявила, что игра Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года. В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что музыку к военному онлайн-шутеру напишет исландский композитор Хильдур Гуднадоттир.