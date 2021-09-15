Лондон, 15 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с 28-летним центральным защитником сборной Германии Антонио Рюдигером по продлению контракта. Текущее соглашение футболиста с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2021/22. Об этом 15 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Также журналист сообщил, что в ближайшее время «Челси» предложит Жоржиньо, Н'Голо Канте и Андреасу Кристенсену продлить контракты.

Ранее сообщалось, что следующим летом мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» планируют бесплатно подписать Рюдигера.

В прошлом сезоне Антонио Рюдигер сыграл в девятнадцати матчах в рамках Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом. При этом защитник не получил ни одной желтой карточки во внутреннем турнире.

В составе «Челси» Рюдигер стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.