Минск, 15 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. «Это абсолютно нормальная практика», — заверил в опубликованном 15 сентября видеообращении замдиректора «БАТ Беларусь» Сергей Красовский, комментируя приостановку сотрудничества British American Tobacco с крупнейшим белорусским производителем табачной продукции — государственным ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

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В пресс-релизе «БАТ Беларусь» отмечено: «Влияние международных санкций, о вступлении в силу которых хорошо известно, на ведение хозяйственной деятельности является комплексным и нуждается в надлежащем правовом анализе, чем сейчас группа компаний «BAT» и БАТ Беларусь и занимаются. Для того, чтобы избежать неумышленного нарушения международного законодательства, определенные финансовые транзакции в цепи поставок были действительно приостановлены до момента окончания указанного выше правового анализа, а также до определения дальнейшей бизнес-модели, которая бы соответствовала национальному законодательству Республики Беларусь и применимому международному законодательству. Это устоявшаяся международная практика в подобных ситуациях».

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«Непосредственно применительно к правоотношениям с ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» указанное выше означает, что производство табачных изделий, маркированных товарными знаками «BAT», на мощностях с ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» было приостановлено», — сказано в заявлении компании.

Там также напомнили о 26-летней истории присутствии БАТ на белорусском рынке. При этом в пресс-релизе компании допущены орфографические ошибки, характерные для норм русского языка в представлении прозападной оппозиции.

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