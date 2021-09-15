Владимир, 15 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области срок введения новых коронавирусных ограничений для общепита, сферы услуг и развлекательных заведений отложили до 15 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США В кафе

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Заведения общественного питания, детские развлекательные центры, массажные салоны, сауны, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, дискотеки и кинотеатры до 15 октября не будут требовать от клиентов QR-кодов, сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о перенесённом коронавирусе.

При этом все учреждения должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и все меры профилактики коронавируса.