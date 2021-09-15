Архангельск, 15 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Архангельском онкодиспансере открыли молекулярно-генетическую лабораторию, которая позволит сократить сроки назначения лечения пациентам. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«Эти исследования необходимы, чтобы точечно подбирать индивидуальную химиотерапию для наших пациентов, — отметила главный врач онкологического диспансера Александра Панкратьева. — Изучение материалов на базе собственной молекулярно-генетической лаборатории позволит на две — три недели сократить сроки назначения лечения и в конечном итоге повысить выживаемость северян после перенесенного онкологического заболевания».

Открыть такую лабораторию на базе Архангельского онкодиспансера удалось в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019−2024 годы (Архангельская область)». Общая сумма расходов на закупку необходимого оборудования и подготовку специалистов в 2020—2021 годах составила почти 16,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае начнут использовать российский революционный метод лечения онкологии при помощи ядерных технологий и иновационного прибора — генератора нейтронов на основе ускорителя заряженных частиц.