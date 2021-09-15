Москва, 15 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Предупреждение направлено в адрес ряда СМИ в связи с выявленными нарушениями российского законодательства о выборах, сообщили 15 сентября в пресс-службе Роскомнадзор.

Yarregion.ru Выборы

В связи с выборами в России ведомство в целях профилактики нарушений обратилось к редакции СМИ, чтобы они внимательно относились к требованиям ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

Согласно законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды. Закон запрещает оказание любых услуг, связанных с предвыборной агитацией, в том числе размещение агитационных материалов в СМИ и в интернете, с нарушением установленного законодательством о выборах порядка.

Отмечается, что представителям редакций сетевых изданий и СМИ при осуществлении профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. Нарушение этого требования ведёт к административному наказанию.

«В адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными нарушениями письменное предупреждение соблюдать законодательство РФ о выборах», — говорится в сообщении.