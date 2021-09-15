Владимир, 15 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Во Владимире 14 сентября стартовал отопительный сезон для жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопление

Отопление к первой половине дня 15 сентября включили для 739 многоквартирных домов. Аварий не было зарегистрировано.

В социальные учреждения тепло начало поступать неделей ранее. Первыми отопление включили в детсадах и школах.

Согласно графику, все жилые дома должны получить отопление до 20 сентября. Если график будет нарушаться, владимирцев просят обращаться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» «Владимирские тепловые сети». Жалобы на качество отопления принимает горячая линия городского управления ЖКХ.