Ереван, , 20:39 — REGNUM Начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян встретился с новым военным атташе посольства США в Ереване Грегори Пайпсом, сообщает 15 сентября пресс-служба Минобороны Армении.

Никол Пашинян в посольстве США в Армении Primeminister.am

Стороны заявили о необходимости развивать военное сотрудничество во всё новых направлениях.

«Стороны подтвердили готовность развивать армяно-американское военное сотрудничество, подчеркнув, что необходимо продолжить текущие программы и инициировать новые взаимовыгодные направления», — указано в сообщении пресс-службы военного ведомства Армении.

Отмечено, что Давтян и Пайпс обсудили обстановку, сложившуюся по итогам последней войны в Нагорном Карабахе, а также перспективы реформ Вооруженных сил Армении.

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