Кабул, 15 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Китайские СМИ очень внимательно следят за деятельностью новых властей Афганистана. Синьхуа в сообщении от 15 сентября информирует об обращении правящего афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к международному сообществу, в котором оно просит его продолжить оказывать стране гуманитарную помощь, не связывая её с вопросами политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что этот призыв прозвучал на пресс-конференции, проведенной в Кабуле исполняющим обязанности главы МИД переходного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Мутаки. Среди основных проблем, требующих международной помощи и участия, он назвал образование, здравоохранение, вопросы, связанные с положением беженцев, борьбу с засухой. Заявив, что в Афганистане больше «нет войны и конфликтов», А.Х. Мутаки дал гарантии безопасности всех иностранных гуманитарных работников.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созвал в Женеве министерскую встречу, посвященную гуманитарной ситуации в Афганистане. Синьхуа подчеркивает, что на ней обсужден и предварительно решен положительно вопрос о предоставлении Кабулу на гуманитарные цели помощи на сумму в 1 млрд долларов.