Киев, , 20:33 — REGNUM Украина возвращает себе роль влиятельного государства Центральной Европы, а также регионального лидера, заявил на конференции 15 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дипломат отметил, что идентичность Украины — центральноевропейская, и страна всегда принадлежала именно к этому региону — «исторически, политически и культурно».

По словам Кулебы, лидерство Украины доказывает создание за последние полтора года ряда новых политических форматов, «направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины и региона между Балтийским и Черными морями».

В качестве примера министр привёл «Люблинский треугольник» с Польшей и Литвой, «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдавией; проект «Крымская платформа», руководство в Дунайской комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кулеба призвал Россию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений».