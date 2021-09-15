Данков, Липецкая область, 15 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Липецкой области Данковский городской суд вынес приговор 58-летнему жителю села Никольское, гражданину Украины, за убийство 39-летнего односельчанина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

Убийство было совершено 11 декабря 2020 года в доме обвиняемого. Жертва сама пришла в гости к будущему убийце, но во время распития спиртного они поссорились, и хозяин забил гостя насмерть. Экспертиза показала, что он нанёс гостю не менее 85 ударов. Смерть мужчины наступила в результате закрытой тупой травмы живота, сопровождавшейся внутренним кровотечением. Тело нашли в зарослях в 133 метра от дома.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в совершении преступления, но затем от показаний отказался, заявив, что его гость упал сам. После этого подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных.

Коллегию присяжных сформировал в апреле 2021 года. Присяжные установили вину мужчины, но указали, что он заслуживает снисхождения при назначении наказания. Мужчину приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.