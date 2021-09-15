Анкара, 15 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик, приехавший с родителями на отдых в Турцию, умер на одном из курортов, сообщает 15 сентября телеканал РЕН ТВ.

Турция

По предварительной информации, ребенку стало плохо, после чего родители обратились к местным медикам. Тем не менее мальчика спасти не удалось, и он умер.

Одной из версий резкого ухудшения здоровья ребёнка уже названо пищевое отравление.

Родители обратились с заявлением в Следственный комитет России.

Тело умершего мальчика осталось на территории Турции. Его родители настаивают на отправке тела в Россию для проведения положенных в таких случаях экспертиз.