Российский ребёнок умер на отдыхе в Турции. Версия — отравление
Анкара, 15 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик, приехавший с родителями на отдых в Турцию, умер на одном из курортов, сообщает 15 сентября телеканал РЕН ТВ.
Турция
По предварительной информации, ребенку стало плохо, после чего родители обратились к местным медикам. Тем не менее мальчика спасти не удалось, и он умер.
Одной из версий резкого ухудшения здоровья ребёнка уже названо пищевое отравление.
Родители обратились с заявлением в Следственный комитет России.
Тело умершего мальчика осталось на территории Турции. Его родители настаивают на отправке тела в Россию для проведения положенных в таких случаях экспертиз.