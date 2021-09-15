Мурманск, 15 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Карском море сел на мель рыболовецкий траулер «Капитан Воронин». На борту судна находятся 15 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мурманской транспортной прокуратуры.

Pxhere.com На мели

ЧП произошло около 13 часов в проливе Югорский шар. На борту находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира.

«Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется. В настоящее время организована спасательная операция с помощью буксира», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Баренцевом море при крушении катера погибли четыре человека.