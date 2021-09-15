Москва, 15 сентября 2021, 20:13 — REGNUM Возобновить диалог необходимо как можно скорее Южной и Северной Корее, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Комментируя очередные ракетные испытания, которые провели военные Северной Кореи 14 сентября, российский дипломат заявила, что урегулировать ситуацию на полуострове можно только политико-дипломатическим путём.
Москва намерена способствовать тому, чтобы «вовлечённые государства» приступили к реализации российско-китайской «дорожной карты» урегулирования между Сеулом и Пхеньяном и положений разработанного Россией и Китаем в 2019 г. «плана действий» по решению проблем Корейского полуострова.
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