Москва, 15 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Возобновить диалог необходимо как можно скорее Южной и Северной Корее, говорится в опубликованном 15 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

(stephan) Северная Корея и Южная Корея

Комментируя очередные ракетные испытания, которые провели военные Северной Кореи 14 сентября, российский дипломат заявила, что урегулировать ситуацию на полуострове можно только политико-дипломатическим путём.

Захарова «В данном контексте призываем всех партнёров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договорённостей и взятых на себя обязательств».

Москва намерена способствовать тому, чтобы «вовлечённые государства» приступили к реализации российско-китайской «дорожной карты» урегулирования между Сеулом и Пхеньяном и положений разработанного Россией и Китаем в 2019 г. «плана действий» по решению проблем Корейского полуострова.