Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Свыше 160 классов в 104 школах Нижегородской области закрыли на карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщили в региональном министерстве образования сегодня, 15 сентября.

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Также стало известно о том, что по той же причине на карантин закрыты более 90 групп в 85 нижегородских дошкольных образовательных организациях.

В образовательном ведомстве отмечают, что полностью на карантин по COVID-19 закрыты только одна школа — в Большемурашкинском районе, а также один детский сад — в Воскресенском районе.

На карантин по ОРВИ полностью закрыты лишь одна школа — в Пильнинском районе, а также один детсад — в Ленинском районе Нижнего Новгорода.