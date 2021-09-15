Берлин, 15 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Германия пересмотрит своё отношение к пребыванию её военных в Мали, если власти этой страны начнут сотрудничать с российской «ЧВК Вагнер», заявила 15 сентября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауэр на своей странице в «Твиттере».

Fred Marie Мали

По её словам, «если правительство Мали заключит такие договоренности», то это вступит в противоречие со «всем, что Германия, Франция, ЕС и ООН делают в Мали последние восемь лет».

Напомним, ранее французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали могут заключить соглашение с российскими ЧВК, в рамках которого российские военные специалисты займутся обучением малийских военнослужащих и охраной руководства Мали.

На фоне этих сообщений глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уже заявил, что Париж выведет из Мали своих военных в случае подписания такого соглашения.