15 сентября 2021 | Время чтения 14 мин

Спецслужбы на выборах в США работали против Д. Трампа, хотя, собственно, это и так широко известно, хотя бы на примере скандала вокруг экс-директора ФБР Дж. Коми. Но если так, то и поступок генерала М. Милли находит логическое объяснение: ему просто была поручена определенная часть заговора, вовлечь в которую, то есть «убить двух зайцев», он попытался и Китай. «Ничего личного», просто большая политика, являющаяся кривым отражением крупных, олигархических бизнес-интересов.

Владимир Павленко, , 22:21 — REGNUM В США — очередной элитный бунт «глубинного государства» против экс-президента Дональда Трампа. Начинается он с нешуточного скандала и вполне может привести к самым неожиданным последствиям. Действующий глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли, занявший этот пост еще при Трампе, в октябре 2019 года, признался престарелому редактору The Washington Post (WP) Роберту Вудворту в том, что дважды — 20 октября прошлого и 8 января нынешнего года — звонил своему китайскому коллеге генералу Ли Цзочэну, члену Центрального военного совета (ЦВС) КНР, начальнику Объединенного штаба ЦВС (аналог российского Генштаба). И заверял его в том, что если в Вашингтоне будет принято решение нанести удар по КНР, он обязательно сразу же сообщит об этом своему коллеге. Кроме того, генерал Милли якобы «пересмотрел» процедуру принятия «ядерного» решения, внеся в нее изменения, которые исключали бы его единоличное принятие президентом, в адекватности которого он опять якобы сомневался. В оправдание себе М. Милли приводит умозаключение о том, что уровень неуверенности Пекина в американских намерениях был таков, что там всерьез опасались агрессии, а потому могли решиться на превентивный удар. И как раз вот эта часть опубликованных откровений прежде всего и позволяет утверждать, что речь идет не о реальной угрозе ядерной войны между США и Китаем, а об ее мистификации в определенных целях, прежде всего внутриполитических. Тема серьезная и важная, поэтому давайте по порядку.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, кто такой г-н Вудворт и при чем здесь WP? Газета — неофициальный рупор Республиканской партии. Но не «ревизионистского» крыла, представленного Трампом. А «традиционного», которое тесно укоренено в элитные расклады, связанные с «глубинным государством». Если копнуть, то карьера Вудворта начиналась с уотергейтского скандала, расследование которого инициировал именно он, а опубликованные им материалы, ставшие предлогом к запуску процедуры импичмента, вынудили уйти в отставку в 1974 году президента Ричарда Никсона. Надо понимать, что с точки зрения «глубинников» Никсон, представлявший националистическое крыло партии, близкое к «палеоконсерватору» Пэту Бьюкенену, был такой же «белой вороной», как и Трамп. Его травлей с помощью Уотергейта, по ряду авторитетных свидетельств изнутри Белого дома, руководил Генри Киссинджер, совмещавший во втором сроке Никсона посты госсекретаря и советника по вопросам национальной безопасности (беспрецедентный случай, никогда в последующем не повторявшийся). Поскольку связь Киссинджера с «глубинным государством», внутри которого он по всей вероятности служит коммуникатором между публичными элитами и теневыми «хозяевами» и бенефициарами «игры», никто не оспаривает, то не требуется семи пядей во лбу для вывода о том, кто поручил Вудворту расследование против Никсона. Есть такое амплуа — политический провокатор, он же — «информационный киллер». Как нетрудно и перебросить цепочку логики из 70-х годов в нынешнее время, имея в виду, что и Киссинджер еще жив, и кроме него есть кому заняться дискредитацией Трампа и его «заказать». Только одна иллюстрация: в тот же день, когда, по признаниям фигурантов, состоялся второй звонок М. Милли в Пекин, американскому генералу позвонила известная ненавистница Трампа, организаторша двух попыток импичмента ему, спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси. В этом она тут же «благополучно» призналась журналистам, пояснив, что просила генерала принять меры против возможных попыток «нестабильного» президента нанести ядерный удар, получив доступ к кодам запуска. Учитывая, что в тот момент Америка «стояла на ушах» после штурма Конгресса, который на Трампа свалили его враги, просьба Пэлоси была как минимум двусмысленной.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

Добавим к всему этому еще и то, что распространение WP информации о телефонных переговорах генералов Милли и Ли Цзочэна произошло через два дня после другой провокации, осуществленной The New-York Times (NYT), аналогичным рупором, только Демократической партии. Поскольку фундаментальный принцип теневого, «глубинного управления» — «две руки, управляемые одной головой», такое совпадение не то что на мысли наводит об источнике этой информационной спецоперации, но прямо указывает на ее заказчиков. По-другому интерпретировать происходящее в Вашингтоне попросту невозможно. Невооруженным глазом видно и распределение ролей. Если NYT «троллит» Китай, то есть внешних оппонентов Джо Байдена, то WP — Трампа, главного внутреннего оппонента, и рука откровенно моет руку.

Но зачем «хозяевам» Байдена эта провокация потребовалась именно сейчас? А вот это — во-вторых. На прошлой неделе американский президент позвонил китайскому лидеру Си Цзиньпину, предложив встречу на полях саммита «Группы двадцати» в Италии. Причем, звонок был не спонтанный, а подготовленный; до Байдена председателю Си звонил хозяин предстоящего форума на высшем уровне, итальянский премьер Марио Драги, который «за кулисами» является влиятельнейшей фигурой в олигархическом банковском сообществе, в частности, входит в «топ-банкирскую» «Группу тридцати» и до недавнего времени возглавлял ЕБРР. Драги, как сообщается в инсайдах, попросил Си Цзиньпина принять предложение Байдена о встрече, то есть предупредил его о том, что тот будет ему звонить. Понимаем, сколько этапов согласований между Вашингтоном и Римом должно было пройти, чтобы Драги выступил посредником? А если еще точнее, то в отличие от Байдена, нанятого олигархией «менеджера», Драги — сам часть «нанимательского» сообщества, от которого глава Белого дома вполне мог получить «совет» встретиться с Си Цзиньпином, не откладывая этот вопрос в «долгий ящик».

Китайский лидер первую часть просьбы Драги выполнил — ответил на звонок из Вашингтона, а вот со второй, как сообщают СМИ, вышла «заминка». Вместо согласия на переговоры председатель Си дал Байдену другой совет, на этот раз уже без кавычек. Сменить тон в информационной сфере, снизив уровень конфронтационной риторики. Одно дело, когда такие советы из Пхеньяна не на высшем уровне получают американские внешнеполитические чиновники, и совсем другое, когда один глава государства прямо говорит об этом другому. Уязвленный Байден, разумеется, все опроверг, и экспрессию, с которой это было сделано, можно объяснить зависимостью от «глубинных» заказчиков, в глазах которых его президентский «вес» пострадал очень сильно. Потому, что по «гамбургскому счету» щелчок по носу от Пекина получили именно они, а Байден просто оказался передаточным звеном, от которого, кроме ретрансляции, ничего не зависит. Не справился с порученным ему делом и подставил «хозяев». Что касается Си Цзиньпина, то он поставил себя над этой ситуацией, дав понять, что имеет полное представление о том, кто именно в США этот «в доме хозяин». И что он не будет разговаривать с марионеткой до тех пор, пока те, кто дергает ее за ниточки, не выполнят его условия.

Джо Байден и Си Цзиньпин. U.S. State Department

То есть спецоперация информационных братьев-близнецов NYT и WP возникла не вдруг, а вследствие конкретной ситуации и, очень похоже, преследует две цели. Дискредитировать одновременно и Трампа, и Си Цзиньпина, повесив на них ярлык «поджигателей войны». А как иначе можно понять заявление М. Милли, очень похожее опять-таки на провокацию, насчет китайского превентивного удара? «Ненормальный» Трамп готовит «ядерную войну», а сошедшиеся с ним в клинче пекинские лидеры в ответ якобы занимаются тем же. И тут на арене появляется Байден, разумеется, весь в белом, и все разом успокаиваются. Дешевая игра, на которую, к сожалению, легко повестись общественности, каждый день не отслеживающей новости, до которой они доходят в обрывочном виде. И еще она плохо, на уровне бытовых стереотипов, разбирается в военных вопросах.

Кто-нибудь в здравом уме и доброй памяти может предположить, что подобное — имеется в виду развязывание полномасштабной ядерной войны — могло происходить на самом деле? В том, что касается Трампа, это исключено не потому, что он это опровергает; кстати, оправдываться он, как миллиардер, не умеет в принципе, поэтому делает это крайне неубедительно. Однако против этого сразу несколько факторов. У Трампа менталитет бизнесмена, и любой специалист в сфере психологии с ходу скажет вам, что люди бизнеса никогда не принимают решений, ведущих к необратимым последствиям; они всегда «стелют соломку». Кроме того, у специалистов уже в военной сфере ничего, кроме смеха, не вызывает сентенция упомянутой Н. Пэлоси насчет «кодов запуска» ракет, которые, если Трамп узнает, ими может воспользоваться. Глупость на грани полного идиотизма! По всем параметрам. Включая «тезис» о том, что главковерх, которым по должности является президент, будто бы не владеет всей полнотой информации. Система управления СЯС — стратегическими ядерными силами — выстроена на принципе «трех ключей». На примере СССР и Российской Федерации: всем известные «ядерные чемоданчики» существуют в трех экземплярах и находятся, кроме президента, еще у министра обороны и начальника Генштаба. Разблокировать предохранительную систему для реального запуска они могут только вместе, совместным решением. Ни одно из этих лиц монополией на подобные действия не обладает. Американская система управления СЯС формировалась одновременно с советской и включает такую же «защиту от дурака», что и наша. Никакой Трамп или сейчас Байден самостоятельно ничего не запустит. И то, есть ли у него «коды», про которые «услышав звон, но не зная, где он», витийствует взбалмошная сановная «тетка», в адекватности которой действительно приходится сомневаться, не имеет ровным счетом никакого значения. От слова совсем. Дополнительная пикантность ситуации в чем? В США у президента устройство, аналогичное нашему «ядерному чемоданчику», конечно, имеется. Но один из двух других таких условных «чемоданчиков» — стопроцентно находится у начальника ОКНШ, то есть у самого генерала Милли, как руководителя высшего органа военного планирования и управления всеми военными действиями всех видов вооруженных сил США — армии, авиации, флота. (РВСН в США не самостоятельный вид, а входят в ВВС). И держа в собственных руках это устройство, без активизации которого самим собой вместе с другими держателями, включая Трампа, запуск просто невозможен, генерал, ничтоже сумняшеся, признается журналисту, будто «испугался» самовольного нажатия Трампом «кнопки»? Кому он вешает на уши лапшу? Под чью дудку военачальник пляшет? Какой такой американский «Геббельс» придумал этот сюжет?

Спросят, а почему, если все так и обстоит, подобный фейк не опровергает китайская сторона? По одной очень простой причине. Если бы в Пекине принялись комментировать вакханалию слухов, гуляющих по американским «верхам», то не только потеряли бы лицо, но и могли получить обвинение во вмешательстве во внутренние дела США. В Вашингтоне о такой возможности мечтают, ибо занимаясь антикитайскими провокациями, сами регулярно получают от Китая такие претензии, причем обоснованные. Поэтому официальная позиция КНР — не комментировать события внутренней жизни США — абсолютно правильная и, более того, единственно возможная. Да и с бытовой точки зрения: почему каждый чих со стороны, высказанный то ли в бреду, то ли с глубокого похмелья, должен становиться предметом публичного внимания и обсуждения? Ниже достоинства, вот и все. Мог ли быть звонок генерала Милли генералу Ли Цзочэну? Разумеется, мог и скорее всего был, ибо лгут обычно не в фактах, которые легко проверяются, а в их интерпретации. Только разговор скорее всего шел совершенно о других вещах, а вопросы военной стабильности если и затрагивались, то в контексте ее поддержания в условиях властного транзита в США. А Милли, уже тогда задумав провокацию против Трампа, сам или с подачи той самой «тетки» Пэлоси, чтобы засвидетельствовать свое почтение и лояльность новой власти, перевернул все с ног на голову. В политике такой поступок, конечно, оценивается с позиций «целесообразности», а вот с точки зрения офицерской чести выглядит ее безусловной потерей. И так и понимается офицерским составом любой армии мира, союзной вооруженным силам США или им противостоящей. Как говорится, «не комильфо»! Хотя после предшественника Милли генерала Колина Пауэлла с его пробиркой со стиральным порошком некоторым «продвинутым» представителям американского генералитета, наверное, все божья роса.

Колин Пауэлл Tech. Sgt. Suzanne M. Day

И еще один аспект, пожалуй, важнейший. Хорошо известно, что всё, что связано с триадой СЯС, а особенно хранилища ядерных боеприпасов и боеголовок, надежнейшим образом охраняется, и к этому процессу в режиме крайней секретности подключены все и всяческие спецслужбы. Вся разведка и контрразведка. Отмотав время в «смутный» период смены власти в США, наталкиваемся на ноябрьскую, прошлого года, информацию, которая в СМИ освещалась в виде перестрелки между собой американских военнослужащих вокруг здания консульства США в немецком Франкфурте-на-Майне. Одна группа его штурмовала, а другая — от нее обороняла. По слухам, с обеих сторон не обошлось без потерь. Несмотря на сногсшибательную важность того эпизода, его спустили на максимальных «тормозах» и постарались как можно скорее «забыть». О том, что происходило на самом деле, можно ознакомиться в Сети.

«…Несколько источников сообщают, что исчезнувшая из политической жизни Дж. Хаспел — директор ЦРУ США — была ранена при штурме консульства США во Франкфурте и арестована за измену. В этом консульстве размещен сервер, осуществляющий контроль всех серверов интернета в реальном времени по программе ЦРУ. Сервер был управляющим центром, изменившим подсчет голосов на выборах президента. Директор ЦРУ Джина Хаспел была арестована после того, как ее ранили во время рейда ЦРУ во Франкфурте с целью захвата серверов. Хаспел привлекла несколько частных, специально обученных военных, чтобы защитить здание от возможного рейда».

Джина Хаспел Central Intelligence Agency

Директор ЦРУ, которая с тех пор действительно как под землю провалилась, лично контролировала фальсификацию результатов выборов в пользу Байдена, то есть приняла участие в заговоре против действующего президента Трампа. Так? А как иначе? Потому-то об этом деле молчок, и у кого материалы расследования, и существуют ли они до сих пор или давно уничтожены, никто не знает. Как и о самой Джине Хаспел, которая скорее всего вряд ли пережила смену хозяина Белого дома. Это означает, что спецслужбы на выборах в США работали против Трампа, хотя, собственно, это и так широко известно, хотя бы на примере скандала вокруг экс-директора ФБР Джеймса Коми. Но если так, то и поступок генерала Милли находит логическое объяснение: ему просто была поручена определенная часть заговора, вовлечь в которую, то есть «убить двух зайцев», он попытался и китайскую сторону. «Ничего личного», просто большая политика, являющаяся кривым отражением крупных олигархических бизнес-интересов.

Напоследок заметим: если такие вещи происходят в стране, претендующей на «исключительность» положения в мире, то плохи дела либо этой страны, либо окружающего ее мира, либо вообще всех. Ибо слон в состоянии агонии может до основания разрушить не одну «посудную лавку». Представляется, что чем дальше — тем больше США будут служить источником самых невероятных новостей, одна хлеще другой. Ну, а откровения генерала Милли, вполне возможно, намек, что если у него возникнут «неприятности», он может поведать urbi et orbi еще много чего интересного. Какие именно «неприятности»? Ну, а кто доподлинно знает, что происходит сейчас за кулисами американской политики? Вот и остается только догадываться…