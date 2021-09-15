Нарьян-Мар, 15 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Губернатор НАО Юрий Бездудный предложил обеспечить оленеводов приоритетным правом на вылов рыбы из малых рек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа, предложение после проработки региональным департаментом природных ресурсов будет направлено в Росрыболовство.

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По словам руководителя департамента Альберта Чабдарова, жители, занимающиеся оленеводством, не должны быть ограничены в добыче водных биоресурсов, в том числе на сформированных любительских участках. Такой запрос есть от оленеводческих хозяйств и от общественного движения «Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».

"При организации участка для спортивного и любительского рыболовства важно учесть интересы наших оленеводов, которые кочуют в этих местах, и для которых рыба — один из важнейших ресурсов», — отметил Чабдаров.

Формирование любительских участков на малых реках, кроме того, позволяет получать законные квоты на ценные породы рыб, что позволит жителям округа легально добывать рыбу там, где раньше это было под запретом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО сменил заместителя по защите коренных малочисленных народов.