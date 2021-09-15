Бишкек, 15 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Киргизии сегодня, 15 сентября, стартовал новый учебный год. Впервые за парты в школах сели свыше 156 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.

Save the Dream Киргизские школьницы

Всего же в республике в нынешнем году насчитали более 1 млн 268 тысяч детей, которые учатся в 2 265 школах по всей республике.

За последние пять лет количество школьников в Киргизии увеличилось на 25% — в городах и на 14% — в сельской местности.