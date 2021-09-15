В Киргизии подсчитали, сколько первоклассников пошло в школу в этом году
Бишкек, 15 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Киргизии сегодня, 15 сентября, стартовал новый учебный год. Впервые за парты в школах сели свыше 156 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.
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Киргизские школьницы
Всего же в республике в нынешнем году насчитали более 1 млн 268 тысяч детей, которые учатся в 2 265 школах по всей республике.
За последние пять лет количество школьников в Киргизии увеличилось на 25% — в городах и на 14% — в сельской местности.