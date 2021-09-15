Москва, 15 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий запрет на продажу пива и медовухи на матчах чемпионата мира по волейболу в 2022 году, разработало правительство РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пиво

Во время матчей ЧМ по волейболу разрешается продажа слабоалкогольных напитков, в частности пива, сидра, пуаре и медовухи, следует из документа.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Законопроект о возвращении пива в футбол Госдума приняла в 2019 году в первом чтении. Уже тогда говорилось о поправках, согласно которым пиво могут разрешить продавать на время любых взрослых спортивных соревнований.

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