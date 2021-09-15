Тамбов, 15 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Тамбове завершена доследственная проверка по факту обрушения стены жилого дома № 63 на улице Октябрьской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Ночью 19 августа обрушилась несущая стена дома, люди не пострадали. Дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в феврале 2020 года. Мэрия должна была расселить жильцов аварийного дома в муниципальные квартиры до конца 2020 года, но не сделала этого.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства.