Москва, 15 сентября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. 15 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Спартак» — «Легия» (0:1) 27-летний опорный полузащитник «красно-белых» и сборной России Роман Зобнин получил повреждение и был заменен на Йоррита Хендрикса. О серьезности повреждения сообщат после того, как футболист пройдет медицинское обследование.

Soccer.ru Роман Зобнин

В текущем сезоне Роман Зобнин принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Сочи» и «Урала». Также футболист получил две желтые карточки.

20 сентября «Спартак» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет в рамках восьмого тура регулярного внутреннего чемпионата.

Роман Зобнин перешел в «Спартак» 1 июля 2016 года из московского «Динамо» за 3 миллиона евро. На данный момент стоимость российского опорного полузащитника составляет 13 миллионов евро. Соглашение Зобнина с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.