Афины , 15 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Греции снизился до 14,2% в июле 2021 года, сообщило Греческое статистическое управление 15 сентября.

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Для сравнения, уровень безработицы составлял 16,8% в июле 2020 года и 15% в июне 2021 года. Число безработных составило в июле сего года 664 384 человека, что на 14% меньше, чем в июле 2020 года, и на 5,7% меньше, чем в июне сего года.

Среди женщин уровень безработицы в июле составил 18,7% по сравнению с 20,2% в прошлом году, в то время как среди мужчин он снизился до 10,6% с 14,1% соответственно. Уровень безработицы в возрастной группе 15−24 лет снизился до 32,3% в июле с 35,8% в июле 2020 года, в то время как среди возрастной группы 25−74 лет он снизился до 13,3% с 15,9%. Число занятых в июле составило 4 011 357 человек, что на 4,8% больше, чем в июле 2020 года, и на 0,2% больше, чем в июне.