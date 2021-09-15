Москва, 15 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Второй сезон реалити-проекта «Солдатки. Спецназ» запустила Росгвардия совместно с телеканалом ТНТ4 и видеосерисом PREMIER, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ Женский спецназ

В этом проекте 14 девушек пройдут подготовку в одном из подразделений специального назначения войск Росгвардии.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ Вооружённые спецназ

Они будут участвовать в штурме высотного здания, прыжках с парашютом, преодолевать огненно-штурмовую полосу спецназа, стрелять из разных видов стрелкового оружия, участвовать в марш-бросках, рукопашном бое, а также в спецоперации по освобождению заложников.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ Штурм здания

Премьера проекта «Солдатки. Спецназ» состоится 24 сентября. Ведомство напомнило, что в 2020 году состоялся показ первого сезона проекта, в котором девушки проходили службу в морской пехоте.