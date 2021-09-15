Рим, 15 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Евросоюз обязан защитить афганское население, заявила президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, которая 15 сентября приняла участие в 16-й Неофициальной встрече глав государств Группы Аррайолоса в Риме. Об этом сообщает AMNA.

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На утреннем заседании, озаглавленном «ЕС на пути к стратегической автономии: обязательства и возможности», Сакелларопулу сослалась на необходимость усиления Евросоюзом своего влияния в постоянно меняющемся мире и подтвердила роль гаранта своих основополагающих ценностей, таких как уважение верховенства закона и основных прав, свобода прессы и независимость судебной власти, которые являются столпами европейской демократии и важнейшими элементами европейского образа жизни.

В частности, что касается событий в Афганистане, президент подчеркнула, что Европа должна защищать афганское население, особенно афганских женщин, которые борются за защиту своих прав, и эффективно управлять возможным гуманитарным и миграционным кризисами.