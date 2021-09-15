Воронеж, 15 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Студентов вузов Воронежа рекомендовано отправить на удаленное обучение на период голосования 17 и 18 сентября, соответствующее письмо направил председателю Совета ректоров Воронежской области ректору Воронежского госуниверситета Дмитрию Ендовицкому главный санврач региона Игорь Механтьев 15 сентября.

Vsu.ru Воронежский государственный университет

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«В целях профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции при подготовке и проведении выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации рекомендую организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на территории которых расположены помещения для голосования участков избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Воронежской области, в дни голосований 17 и 18 сентября при невозможности проведения занятий со студентами в дистанционном формате, предусмотреть разделение потоков и избирателей», — говорится в письме.

После окончания выборов в вузах необходимо провести дезинфекцию «силами специализированных организаций до начала учебного процесса».

В этом году избирательные участки образованы на территории шести вузов Воронежа: это Воронежский опорный вуз (ВГТУ) (три корпуса), ВГУ (три корпуса), Российский государственный университет правосудия, Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ), Воронежский государственный лесотехнический университет.