Вашингтон, 15 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Тропический шторм «Николас» добрался до американского штата Луизиана, еще не оправившегося от недавнего урагана «Ида», сообщает 15 сентября Associated Press (AP).

Nasa.gov Шторм

По словам губернатора Луизианы Джона Белла Эдвардса, на территории штата до сих пор порядка 95 тыс. человек все еще остаются без электричества, и новый шторм способен усугубить эту печальную ситуацию.

По мнению метеорологов, шторм «Николас» может вызвать наводнения на центральном побережье Мексиканского залива, в том числе в штате Луизиана.

Ранее более 170 тыс. жителей штата Техас остались из-за «Николаса» без электроснабжения.