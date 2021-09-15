Афины , 15 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Суды Греции будут требовать сертификат о вакцинации против ковида, сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест от всех сотрудников судебных органов и представителей присутствующей общественности с четверга, сообщило министерство юстиции 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Для представителей общественности это распоряжение относится ко всем лицам в возрасте 12 лет и старше; в отношении персонала судебных органов он касается всех штатных сотрудников всех гражданских, уголовных и военных судов, прокуратур, кадастровых управлений и всех судебных должностных лиц, включая судей, судебных секретарей и адвокатов.

Отмечается, что дети в возрасте 4−11 лет могут представить отрицательный самотест, то же самое может сделать и любой взрослый, который посещает суды на очень краткий срок, т. е. только для подачи юридических документов.

Распоряжение вступает в силу 16 сентября.

Суды Греции будут требовать сертификаты о вакцинации против коронавируса от всех судебных работников и присутствующих на публике с четверга